Im Bistum Speyer findet im August eine Reihe von personellen Wechseln statt. Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat folgende Personalentscheidungen getroffen. Marie-Christin Mayer wird ab 1. August als Pastoralassistentin in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in Germersheim eingesetzt. Annika Bär wird ab 1. August Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Theodard in Rülzheim.