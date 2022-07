Wiederholt haben Anwohnern der Lindenstraße den Wunsch geäußert, die Gemeinde möge das zwischen 9 und 18 Uhr auf maximal zwei Stunden befristete Parken nur in gekennzeichneten Flächen ändern. Zwei Gründe stehen dem laut Sitzungsvorlage für den Ortsgemeinderat im Weg: Zum einen fahren Anwohner ihre Autos nicht in den Hof, sondern parken auf den markierten Stellflächen vor dem Haus. Zum anderen gibt es in der Lindenstraße und angrenzenden Straßen mehrere Geschäfte, deren Kunden auch parken müssen, wenn sie einkaufen wollen. Vor diesem Hintergrund lehnte der Ortsgemeinderat den erneuten Antrag eines Anwohners ab, der eine Änderung der Parkregelung wünschte. Darüber informierte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) auf Anfrage die RHEINPFALZ. Allerdings sollen für die Anwohner neue Parkausweise ausgestellt werden. Die Alten seien vor Jahren ausgestellt worden, doch inzwischen seien einige Falsche im Umlauf.