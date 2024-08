Mit der neuen Vis-à-Vis Radkarte die Pamina-Region erkunden. Elsässische, badische und pfälzische Touristiker haben sich erneut zusammengetan, um begeisterte Radler „hiwwe un driwwe“ auf Entdeckungstouren zu schicken. Es wird mit 43 Touren ein abwechslungsreiches Angebot von flachen Ausflügen in der Ebene, sportlichen Herausforderungen im Kraichgauer Hügelland und den Vogesen bis hin zu aussichtsreichen Panoramawegen im Nordschwarzwald für jeden etwas geboten. In der Südpfalz sind zum Beispiel die Hof-zu-Hof-Tour, die Storchentour, die Bienwald-Rheinauen-Tour sowie die Tabaktour dargestellt. Jeder Tourentipp enthält einen QR-Code, der direkt zur GPX Datei oder zum entsprechenden Routenplaner führt. Die dritte Auflage der Radkarte ist in Deutsch und Französisch gestaltet. Die neue Vis-à-Vis Radkarte ist kostenlos beim Südpfalz Tourismus Landkreis Germersheim unter info@suedpfalz-tourismus.de, www.suedpfalz-tourismus.de und in vielen Tourismusbüros der Pamina-Region erhältlich. Zudem können Interessierte alle Tourentipps unter https://vis-a-vis-pamina.eu/ finden.