Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei neue Schilder sind im Ortsbereich von Maximiliansau aufgestellt worden. „Pfortz“ steht dort in großen schwarzen Buchstaben. Etwas kleiner darunter: Kreis Germersheim, Regierungsbezirk Pfalz.

Es sind keine offiziellen Ortsschilder, die an der Ecke Eisenbahnstraße/Karlstraße und an der Abzweigung von der Cany-Barville-Straße in die Goldgrundstraße stehen. Es sind historische