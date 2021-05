Zwei Herzen schlagen in der Brust der Gemeinde Lustadt: Sie will Bauen in rückwärtigen Bereichen nicht völlig verbieten. Sie will aber auch örtliche Vereine schützen. Der vom Ortsgemeinderat einstimmig beschlossene Bebauungsplan „Turnhalle“ vereinigt beides. Noch bis Dienstag können sich Bürger, Behörden und Institutionen dazu äußern.

Bereits im Juni 2018 hatte der Rat das Planverfahren für die knapp 1,4 Hektar große Fläche südlich der Oberen Hauptstraße, zwischen der Waldstraße im Westen und der Burgstraße im Süden, eröffnet. „Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung“ erließ der Rat im August 2019 eine Veränderungssperre. Der Grund: Für den zu überplanenden Bereich lagen zwei Bauanträge und eine Bauvoranfrage vor, die „städtebauliche Missstände hervorrufen könnten“. Die Devise laut Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG): „Erst klären, was geht und was nicht geht!“

Im November 2020 definierte der Rat, wie die Grundstücke zwischen Oberer Hauptstraße 180 und 203 im rückwärtigen Bereich künftig genutzt werden können. Mit diesen Vorgaben erstellte das Planungsbüro Piske im Januar den Plan-Entwurf. Dessen Ziele: die vorhandene dörfliche Struktur mit Haus-Hof-Bauweise absichern, eine moderate Nachverdichtung im rückwärtigen Bereich ermöglichen sowie bestehende sportliche, kulturelle und gewerbliche Nutzungen, also benachbarte Vereinsanlagen, schützen. Zudem sollen „Erweiterungsmöglichkeiten der Turnhalle“ und „die Erschließung der sportlichen und kulturellen Einrichtungen“ planungsrechtlich abgesichert werden.

Neben der Turnhalle des Turnvereins geht es um das Gelände des Tennisclubs und das Sängerheim des „Liederkranzes“, um „für die dörfliche Gemeinschaft wichtige Einrichtungen“, die aber Geräusche verursachen. Ein Schallgutachter hat den auf die Wohnbauflächen einwirkenden Lärm berechnet. Die Ergebnisse: Eine heranrückende Bebauung bedeutet Einschränkungen für den bisherigen Veranstaltungs- und Sportbetrieb in der Turnhalle und für den Sportbetrieb auf der Tennisanlage. Die Folge: Schallimmissionsschutz an der geplanten Wohnbebauung ist erforderlich. Konkret: Schlafräume mit öffenbaren Fenstern dürfen nicht in Richtung der Lärmquellen liegen.

„Ausnahmsweise“ können die betroffenen Fassaden auch durch technische Vorkehrungen abgeschirmt werden. Dennoch: Der Gutachter kommt zum Ergebnis, dass „auch seltene Ereignisse für künftige Anwohner ein gewisses Maß an Verständnis und Toleranz gegenüber Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen voraussetzen“. In den direkt angrenzenden Bereichen soll deshalb nach dem Willen des Rates keine Wohnbebauung zulässig sein. Nebengebäude wie ein Carport sind laut Hardardt aber möglich.

INFO

Bürger können den Bebauungsplan „Turnhalle“ bis Dienstag, 18. Mai, nach telefonischer Voranmeldung (06344 509245) im Rathaus der VG Lingenfeld oder über die Internet-Seite vg-lingenfeld.de einsehen: Bürgerservice, Bauleitplanung, Bebauungspläne, Lustadt, Bebauungsplan „Turnhalle“