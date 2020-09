Der neue Vorsitzende ist der alte; viele neue Mitstreiter im Vorstand, bleibende Mitgliederzahlen und coronabedingte Probleme – das ist die Bilanz der Jahreshauptversammlung des Tennis-Clubs Wörth.

Axel Schmitz wurde einstimmig von 40 Mitgliedern wieder gewählt, die erstmals nicht ins Clubhaus, sondern in den großen Saal des Bayerischen Hofes gekommen waren. Coronabedingt war die Versammlung im März ausgefallen. Die derzeit geltenden Vorschriften waren wohl mit ein Grund für die dieses Mal geringere Mitgliederbeteiligung.

Schmitz gab mit 199 Mitgliedern einen kaum veränderten Stand an. Dabei sind es 100 erwachsene, 54 jugendliche und 45 passive Mitglieder. „Die Verlagerung unserer Anlage auf das Schauffele-Gelände ist nach wie vor für uns ein Thema, an das ich glaube – und worauf ich auch hoffe“, meinte er. Es wären zahlreiche Reparaturen notwendig. „Wir wollen aber keine unnötigen Schulden machen.“

Ausführlich ging Schmitz auf das letztjährige 50-jährige Bestehen mit der großen Jubiläumsfeier ein und bedankte sich bei den vielen engagierten Mitgliedern, die „zu einem tollen Ereignis beigetragen haben“. Probleme, die durch die Pandemie entstanden waren und zur Platz- und Spielsperrung geführt hatten, blieben nicht unerwähnt. Die neu eingeführte Online-Platzbuchung bleibt so auch in Zukunft bestehen.

Der bisherige Referent für Technik, Jürgen Koch, schilderte die diesjährige schwierige Situation der Platzherrichtung sowie das Finden eines Platzwartes, der Referent für Mannschaftssport Axel Schulz die Probleme der Teilnahme von Mannschaften an der Medenrunde. Erfreuliches berichtete der bisherige Jugendwart Markus Rudolph von 42 aktiven Jugendlichen in der letztjährigen Saison; sie schafften mit ihren Mannschaften den Aufstieg in die nächsthöheren Klassen.

Schmitz verabschiedete mehrere langjährige Vorstandsmitglieder, die alters- oder berufsbedingt ihre Ämter abgaben. Detlef Batz kandidierte nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender und als Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Ingrid Rudat gab die Schriftführung ab, Erika Pranskuweit die Wirtschafts- und Clubhausverwaltung; Markus Rudolph trat als Referent für Jugendangelegenheiten, Jürgen Koch als Referent für die Technik zurück. Ausgeschieden sind auch die Beisitzer Elke Schlachter und Rainer Pranskuweit.

Schmitz ehrte für zehnjährige Mitgliedschaft Stefan Neff, Markus Roth, Ela Yilmaz und Ralf Fleckenstein sowie für 50-jährige Mitgliedschaft Erwin Häng und Gerhard Dischler.

Vorstandswahlen

Erster Vorsitzender: Axel Schmitz. Stellvertreter: Axel Schulz. Referent für Finanzen und Mitgliederverwaltung: Carsten Ohmen. Schriftführer: Otto Moulliet. Referent für Mannschaftssport: Axel Schulz. Referentin für Jugendangelegenheiten: Christiane Loch. Referent für Hobby- und Breitensport: Lothar Wolter. Referent für Technik: Fritz Wieland. Referent für Öffentlichkeitsarbeit: Ive van Riet. Referentin für Wirtschafts- und Clubhausverwaltung: Miriam Bütenmeister. Ehrenräte: Klaus Grill, Karl Towae und Manfred Schmitz. Kassenprüfer: Stefan Jung und Werner Pfirrmann.