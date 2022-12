Die Lokale Agenda wird in Germersheim nach dem Weggang des Agenda-Beauftragten Heinz Sachs vor etwa einem Jahr auf neue Füße gestellt. Nun ist diese Chefsache und Bürgermeister Marcus Schaile kümmert sich persönlich um die Ideen und Projekte, die von den vier Arbeitskreisen kommen. In den letzten Jahren haben die in den Arbeitskreisen engagierten Bürgerinnen und Bürger „viele Ideen und Projekte umgesetzt, aber nun brauchen wir neue Ideen sowie weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns zusammen die nächsten Schritte in Richtung Agenda 2030 gehen möchten“, sagt der Bürgermeister. Die Lokale Agenda der Stadt soll sich weiterentwickeln und Schaile hofft auf zahlreiche Beteiligung von Bürgern, die ihren Wohnort nachhaltig und aktiv mitgestalten wollen. Zum Neustart der Lokalen Agenda 21 sucht die Stadt einen passenden Slogan, der später auf T-Shirts, die alle Agenda-Mitglieder tragen sollen, gedruckt wird. Unter dem Link: https://strawpoll.de/1a6r3bx gibt es eine öffentliche Online-Abstimmung. Vier mögliche Leitsprüche stehen zur Auswahl: MACH nachHALTig MIT; Der Zeitpunkt zum Mitmachen ist jetzt; mach mit, wird Dir gefallen! und Psst ... Kennst Du Agenda 21?