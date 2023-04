Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KARLSRUHE/RUßHEIM. Auf der Insel Elisabethenwört, auf der Höhe von Germersheim und Philippsburg am Rhein gelegen, entsteht einer von 13 Rückhalteräumen. Diese dienen dem Hochwasserschutz und gehören zum Integrierten Rheinprogramm in Baden-Württemberg. Seit Jahren wird das Projekt kritisch begleitet. Nun kündigt das Regierungspräsidium Karlsruhe die nächsten Schritte an.

Der zuständige Landesbetrieb Gewässer, der zum Regierungspräsidium gehört, baut zunächst das bestehende Grundwassermessnetz weiter aus. Konkret werden