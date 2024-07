Die Wanderwege in der Gemarkung wurden in der vergangenen Woche deutlich aufgewertet. Am nördlichen Ortsausgang Richtung Winden, zwischen Hirschgehege und „Schofäckerbrück“, steht jetzt eine Sonnen- und Wellenliege aus Holz.

Wanderer und Radfahrer können sich dort mit Blick auf den Schwarzwald und das benachbarte Elsass ausruhen. Damit erfüllt sich ein Wunsch der Freckenfelder Bevölkerung, der auch im Vorfeld der Kommunalwahl immer wieder geäußert wurde. Die Bank gestiftet hat die Theatergruppe des TSV 08 Freckenfeld. Die Fläche hat Landwirt Dieter Runck kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Wir möchten uns damit auch bei unserem Publikum für die treue Unterstützung und den großen Applaus bedanken“, sagt Regisseurin Tanja Renz.

Die Theaterspieler haben in mehreren Arbeitseinsätzen das Areal hergerichtet, die Liege aufgebaut und die von Lukas Huber gespendeten Fundamente ausgegraben. Die Aufführungen der Gruppe waren viele Jahrzehnte fester Bestandteil des Freckenfelder Kulturkalenders. Zu den Aufführungen in den Wintermonaten kamen jährlich bis zu 1000 Menschen in die Turnhalle. Die Theaterspieler sind seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv, aktuell sind keine Theaterabende im Ort möglich. Die in den 1950er Jahren errichtete Turnhalle entsprach nicht mehr den verschärften Brandschutzbestimmungen und wurde deshalb für größere Veranstaltungen geschlossen. Doch die Freundschaft innerhalb der Laienspielschar blieb bestehen, über eine Whatsapp-Gruppe besteht reger Austausch. Einige Freckenfelderinnen sind fester Bestandteil der Theatergruppe des Vereins für Volksmusik und Brauchtum in Hagenbach, sie werden von der Freckenfelder Fußballfamilie jedes Jahr in großer Zahl unterstützt.

Eine Wiederbelebung der Tradition im Dampfnudeldorf in der geplanten neuen Multifunktionshalle im Ortszentrum ist das erklärte Ziel. Einer der Helfer bei der Errichtung der Bank war Michael Kron. Der langjährige Theaterspieler ist Leiter des Seniorenspielbetriebs und im achtköpfigen Vorstand für die Liegenschaften verantwortlich. Er sagt: „Ich bin einfach stolz, dass unsere Gruppe weiter so zusammenhält und für die Dorfgemeinschaft einen Mehrwert schaffen konnte.“