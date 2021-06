Am Bahnhof Schaidt in Steinfeld wird sich einiges tun. Zwei neue Straßenleuchten werden installiert, und eine Straßenlampe wird versetzt. Die Arbeiten übernehmen die Pfalzwerke für 12.000 Euro. Zudem wird das Bushäuschen instandgesetzt. Die Firma Gerdon Holzbau aus Steinfeld wird Holzteile austauschen und eine neue Glasscheibe einsetzen. Kosten: 1200 Euro. Zudem wurde im Gemeinderat berichtet, dass zwei neue Rad- und Wanderinformationstafeln in der Bahnhofstraße aufgestellt werden. Die Kreisverwaltung Germersheim hatte einen Antrag für die Baugenehmigung der 2,5 Meter hohen Tafeln gestellt.