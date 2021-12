Modifiziert wurden die Vergabekriterien für die letzten fünf Bauplätze im Neubaugebiet Brotäcker IV. Eigentümerinnen eines Baugrundstücks, einer Wohnung oder eines Hauses in Steinweiler werden von der Vergabe ausgeschlossen. Im Kriterienkatalog wurde die Punktezahl für Verwandte ersten Grades erhöht, zudem die Punkte derer, die in Steinweiler aufgewachsen sind. Der Kriterienkatalog ist schon immer darauf ausgelegt, dass der bessere Chancen hat einen Bauplatz zu erhalten, der einen engen Bezug zur Gemeinde hat. Auch wer sich ehrenamtlich in Steinweiler betätigt, erhält beispielsweise Bonuspunkte. Zwar bemängelte ein Ratsmitglied, dass Außenstehende kaum noch Chancen haben würden Aber, so Markus Marz (SPD), es gebe sehr viele Bewerbungen für die paar Bauplätze und dieses Mal sollte man deshalb die Steinweilerer besonders bevorzugen. Den Kriterienkatalog könnte man dann ja beim nächsten Mal noch einmal überarbeiten. Das Bewerbungsverfahren läuft ab 12. Januar bis 11. Februar 2022. Danach entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe.