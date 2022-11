Erst am 19. Juli dieses Jahres hat der Gemeinderat einen innerörtlichen Bebauungsplan für die Erweiterung der Kita Wirbelwind beschlossen. Sie soll auf einer Fläche östlich neben dem Hatzenbühler Dorfgemeinschaftshaus gebaut werden, weil die jetzige Kita, die auf der westlichen Seite liegt, deutlich zu klein ist.

Mittlerweile wurde der Raumbedarf für die steigende Zahl an Kindern ermittelt. Dieser ist jedoch größer als bisher in die Architektenpläne eingerechnet. Deshalb muss die überbaubare Grundstücksfläche erhöht werden, die Bauweise sieht jetzt eine Grenzbebauung entlang der westlichen Grundstücksgrenze, Richtung Dorfgemeinschaftshaus, vor. Die Baugrenze wird zusätzlich nach Süden hin ausgedehnt. Die Grundfläche des Gebäudes wird außerdem von 1200 Quadratmetern auf 1500 Quadratmeter erhöht.

Die Fläche der Grundstücke, die mit dem Plan abgedeckt werden, beträgt rund 2350 Quadratmeter; dazu gehört auch ganz neu eine Grünfläche am nord-östlichen Rand. Sie befindet sich noch in privater Hand, falls der Eigentümer zu einem akzeptablen Preis an die Ortsgemeinde verkaufen würde, könnte damit die Außenfläche der Kita vergrößert werden.