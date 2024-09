WÖRTH. „Es soll etwas Neues, Begeisterndes für Jung und Alt, ein großes Straßenfest und Fest der Begegnung und Bewegung, Unterhaltung, Kommunikation und guter Laune werden“, kündigt Ortsvorsteher Helmut Wesper die „neue“ Kerwe an.

Neu ist zum Beispiel, dass die Kerwe die in einen Teilbereich der neu sanierten Ottstraße verlegte Kerwe mit einem umfangreichen Programm an. Traditionsgemäß eröffnet am Samstag der Musikverein Edelweiß ab 17.30 Uhr das Fest und spielt zum offiziellen Fassanstich durch den Ortsvorsteher mit Freibier auf. Marktbetrieb ist bereits ab 16 Uhr. Um 19 Uhr spielt die Newcomerband „Lonley Day“, ab 20.15 Uhr die Rockband „Alive“ und ab 23 Uhr ist Kerwerock im Café Chaos angesagt.

Am Sonntag wird nach einem Ökumenischen Gottesdienst (10 Uhr Bühne) ein Flohmarkt im Rest der Ottstraße und ein Manufakturmarkt mit Kaffee und Kuchen im evangelischen Gemeindehaus die Kerwe ergänzen. Um 12.30 Uhr ist der MV Harmonie Schaidt zu Gast, um 14 Uhr öffnen die Stände und um 16 Uhr gibt es für die Kinder eine Zaubershow, ehe diese um 17.30 Uhr auch für Erwachsene von Fabian Stucky geboten wird. Ab 19 Uhr ist Livemusik mit „Hörenwörth“ zu hören.

Am Montag ist ab 11 Uhr die traditionelle Kerwe-Singstunde, ehe um 12 Uhr beim Kerweteam die Wörther Fleischknepp gereicht werden. Um 14 Uhr bietet die AH-Band des FC Bavaria Lieder zum Mitsingen, während die Stände öffnen. Ab 17 Uhr findet das zweite Tauziehen um den Wörther Kerwe-Cup mit lukrativen Preisen statt. Zeitgleich findet in der St. Ägidius Kirche ein Kerwe-Wort-Gottesdienst statt. Zum Abschluss unterhält ab 19 Uhr Marcel – der Kirchberger.

Neu sind ein umfangreiches Mehr an Angeboten von Speisen und Getränken, mehr Sitzgelegenheiten, eine Bühne mit Musik und Unterhaltungsprogramm für jedes Alter. Neu ist auch, dass sich neun Wörther Vereine am Programm und mit Angeboten beteiligen. Die bekannten Schaustellerfamilien mit Verlosung, Wurfpfeilen, Glücksrad, Schießstand sind auch wieder am Start ebenso wie die Reitschule und endlich wieder der Autoscooter auf dem Parkplatz vom Lidl.