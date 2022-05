Erstmals hat Ortsbürgermeister Martin Thürwächter am Samstagnachmittag die Kerwe in dieser Form und zu diesem Zeitpunkt eröffnet. Der Freckenfelder Ortsgemeinderat hatte sich vor Jahren vom traditionellen Kerwe-Termin am zweiten Wochenende im Oktober verabschiedet und war auf den Zeitvorschlag Ende Mai/Anfang Juni eingegangen. Das gefiel nicht jedem, führte zu so manchen Diskussionen, nicht nur am Stammtisch. Und so war es schon spannend, wie das Kerwe-Wochenende angenommen werden würde. Darauf musste man allerdings zwei Jahre lang warten, denn Corona machte eine Zwangspause erforderlich. Am Samstag war es nun also soweit. Auf dem Kerweplatz gegenüber der Grundschule waren zahlreiche Angebote aufgebaut. Darunter auch, und darum durfte man die Freckenfelder schon etwas beneiden, ein Autoscooter der ortsansässigen Schaustellerfamilie Roland Hertel, der schon früh viele Kinder und Jugendliche anlockte. Wenn am Dienstag die örtliche Gastronomie wieder zum „Leberknödelessen“ einlädt, endet die Kerwe.