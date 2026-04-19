Tausende freie Ausbildungsplätze auf der einen Seite, ratlose Schulabgänger auf der anderen: Mit einer App sollen Jugendliche und Betriebe zusammengebracht werden.

Das Landauer Unternehmen „Talent2Go“ und der Rülzheimer Bildungsträger „Mein mutiger Weg“ haben ein Ziel: Schülerinnen und Schüler frühzeitig besser auf die Berufswahl vorbereiten. Unternehmen sollen mit jungen Menschen zusammengebracht werden, die wissen, was sie wollen. Helfen soll dabei künftig die App „Wörk“.

Im Landkreis Germersheim und in der Stadt Landau bleiben jedes Jahr Hunderte Ausbildungsplätze unbesetzt. Gleichzeitig sinkt die Zahl neuer Ausbildungsverträge, wie die IHK Pfalz seit Jahren beobachtet. Viele Jugendliche würden sich unter Druck, aus Unsicherheit oder schlicht mangels Orientierung entscheiden und dann die Ausbildung vorzeitig abbrechen. Hinzu kommt, dass viele Jugendliche sich nicht ausreichend auf ihre Berufswahl vorbereitet fühlen, wie Frederic Keller sagt. Er ist der Mitbegründer von „Mein mutiger Weg“.

Statt klassischer Berufsberatung kommen Trainer und Trainerinnen, die sogenannten „Mutmacher“, direkt in die Schulen und sprechen mit den jungen Menschen, berichten von eigenen Erfahrungen. „Ich habe selbst eine Ausbildung beim Finanzamt abgebrochen, weil mir niemand je die richtigen Fragen gestellt hat. Heute stelle ich genau diese Fragen. Und jeder junge Mensch findet dadurch eigene Antworten“, erklärt Keller. Denn die entscheidenden Fragen „Was kann ich?“ oder „Was passt zu mir?“ würden im Schulalltag oft unbeantwortet bleiben.

App hilft Selbsterkenntnis

Neu ist nun die Verbindung der Seminare mit der digitalen Plattform „Wörk“ von Talent2Go. Anders als klassische Bewerbungsportale setzt die App auf kurze, authentische Videos von Unternehmen statt auf Stellenanzeigen. Der Clou liegt laut Keller im Zusammenspiel: Die App wird erst nach dem Seminar in der Schule genutzt. Dann, wenn die Jugendlichen bereits wissen, was sie können und wollen. „Andere Plattformen kämpfen darum, dass Schüler überhaupt ein Profil anlegen. Wir haben aufgehört, diesen Kampf zu führen“, so Dominic Siegel von Talent2Go. „Die Jugendlichen kommen zu Wörk, wenn sie bereits wissen, was sie hineinschreiben wollen.“

Für Unternehmen bedeute das gezieltere Bewerbungen statt zufälliger Klicks und eine höhere Chance, passende Auszubildende zu finden. Keller und Siegel bringen ein breites Netzwerk mit: „Mein mutiger Weg“ arbeitet mit Schulen, Unternehmen und Institutionen in mehreren Bundesländern zusammen, darunter auch Akteure aus der Südpfalz wie die VR Bank, die Agentur für Arbeit und die Südpfalz Werkstätten.

Talent2Go entwickelt seit 2022 Softwarelösungen für Ausbildungsbetriebe. Die gemeinsame Initiative setzt auf eine einfache Idee: Wer sich selbst besser kennt, trifft bessere Entscheidungen. Und genau darin sehen die Initiatoren den Schlüssel für zufriedenere Jugendliche und für Betriebe, die dringend Nachwuchs suchen.

Info

www.woerk.app

