Kreis Germersheim. 37 neue Corona-Fälle gegenüber dem Vortag meldet das Gesundheitsamt im Landkreis. Auch in Kitas und Schulen sind weitere Infektionen bestätigt.

Damit gab es am Donnerstag 491 aktuelle Corona-Fälle im Landkreis. Betroffen sind die Kita Regenbogen Rülzheim und der Friedenskindergarten Wörth. In beiden Einrichtungen dauern die Kontaktermittlungen des Gesundheitsamts an. In der Kita Am Wasserturm in Kandel gibt es weitere positive Fälle. Die betroffenen Gruppen sind in Quarantäne. Jeweils eine Neuinfektion in zwei Klassen sind an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule in Germersheim bestätigt. Die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Ermittlungen dauern laut Kreisverwaltung an. Jeweils einen neuen Corona-Fall gibt es an den beiden Standorten der Berufsbildenden Schule (BBS) Wörth-Germersheim und am Goethe-Gymnasium Germersheim. An der Eduard-Orth-Grundschule Germersheim sind zwei neue Infektionen nachgewiesen.

Die Statistik

VG Hagenbach: 134 Infizierte seit Beginn der Pandemie/ 28 aktuell Infizierte/ 102 gesundete Personen/ 4 Verstorbene

Wörth: 222/53/167/2

VG Kandel: 131/47/83/1

VG Jockgrim: 130/31/98/1

VG Rülzheim: 143/56/86/1

VG Bellheim: 201/62/128/11

Germersheim: 331/122/207/2

VG Lingenfeld: 235/92/141/2

Gesamt 1527/491/1012/24