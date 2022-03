Landauf, landab herrscht Mangel an Hausärzten. Auch in Germersheim wurden in den vergangen Jahren einige Praxen geschlossen, weil Ärzte in den Ruhestand gingen und keine Nachfolger fanden. Das neue Hausarztzentrum hilft, die medizinische Versorgungslücke zu schließen.

Das Hausarztzentrum, das an die Asklepiosklinik angeschlossen ist, öffnet am Freitag, 1. April. „Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz, die Kassenärztliche Vereinigung RLP zusammen mit der Stadt Germersheim und dem Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzklinik Germersheim Frank Lambert hatten großes Interesse daran, die medizinische Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger durch eine weitere Hausarztpraxis in der Stadt Germersheim zu verstärken“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile.

Der Stadtchef ist glücklich, dass das im vergangenen Jahr gegebene Versprechen, eine weitere Hausarztpraxis in Germersheim zu eröffnen, eingehalten werden konnten. „Es freut mich unwahrscheinlich, dass uns die Umsetzung dieser Aufgabe zeitnah gelungen ist“, so Schaile. Die erfahrene Ärztin Rita Bangert-Semb konnte für das Hausarztzentrum gewonnen werden. Sie ist Gründerin der Praxis und darüber hinaus Geschäftsführende Ärztin auch in fünf weiteren Standorten: Neulußheim, Rauenberg, St. Leon Rot, Walldorf und Wiesloch“, teilt Bürgermeister Marcus Schaile mit.

Termine können schon gebucht werden

Schon jetzt können Bürgerinnen und Bürger bequem von Zuhause aus online Termine buchen. Telefonisch erreichbar wird die Praxis jedoch erst ab dem 1. April sein. Dann können zusätzlich auch Termine telefonisch vereinbart werden. Neben Präsenzsprechstunden werden auch Telefonsprechstunden und Videosprechstunden möglich sein.

„Die erforderlichen Umbaumaßnahmen in den Räumen der Asklepios-Südpfalzklinik Germersheim sind leider aufgrund der aktuellen Baustoffmangel-Situation noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass der Start unseres Hausarztzentrums in einer Übergangspraxis in den Räumen des Krankenhauses erfolgt“, informiert Bangert-Semb. Eine gut sichtbare Ausschilderung soll den Patienten den Weg weisen, verspricht die Ärztin. Nach erfolgter Beendigung der Umbauarbeiten wird die Praxis in die endgültigen Räume umziehen. Der Zugang zur Praxis wird behindertengerecht ausgebaut.

Info

Hausarzt-Zentrum Germersheim, In der Asklepios Südpfalzklinik Germersheim, An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim

Telefon: 07274 9150789 (erst ab 1. April gültig)

E-Mail: germersheim@hausarzt-zentrum.com

Homepage: www.hausarzt-zentrum.com/praxis-germersheim