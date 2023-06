In nächster Zeit müssen Auto- und Bahnfahrer wieder viel Geduld mitbringen, wenn sie in Karlsruhe unterwegs sind. Denn in der kommenden Woche wird in Mühlburg der Bereich um Lameyplatz und Honsellstraße zur Großbaustelle. Was genau geplant ist und wie die Umleitungen aussehen sollen, können Sie HIER nachlesen.