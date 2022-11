Die Freizeitkarte der Verbandsgemeinde Jockgrim wurde grundlegend überarbeitet und zeigt die Freizeitmöglichkeiten auf. Auf der Rückseite sind die Rad- und Wanderwege im Maßstab 1:20.000 dargestellt. Hier werden auch Gastgeber aus den Bereichen Gastronomie, Beherbergung und Direktvermarkter aufgelistet. Die Vorderseite enthält Informationen zu den vier Ortsgemeinden sowie zu den Museen und Ausstellungen.

Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel weist darauf hin, dass sich auf den Aufruf im Amtsblatt und auf die direkte Ansprache hin ein großer Teil der Gastgeber wegen eines Brancheneintrags gemeldet hatten. Das gebe der Karte einen entscheidenden Mehrwert, so Wünstel. Auch wenn die Nutzung von Navigationsgeräten und Apps für Smartphones stark zugenommen habe könne man auf die Herausgabe von Papier nicht gänzlich verzichten; das habe auch die stete Nachfrage nach der Karte in der Vergangenheit bestätigt, so Wünstel.

Die Karte liegt im Außenbereich der Verbandsgemeindeverwaltung (Fenster des Bürgerbüros) aus. Sie wird an Neubürgerinnen und Neubürger bei der Anmeldung im Bürgerbüro, bei touristischen Anfragen und bei Messen wie beispielweise der Offerta in Karlsruhe oder bei der CMT in Stuttgart verteilt.