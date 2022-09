Es ist eine Premiere für die DRF Luftrettung, die sich am Baden-Airpark vor über 20 Jahren angesiedelt hat. Und für sieben junge Menschen erfüllt sich ein Kindertraum: Sie sind die ersten Flugschüler, die in der Akademie der DRF Luftrettung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ihre Ausbildung zum Berufshubschrauberpiloten durchlaufen dürfen. Ein Team von 23 Mitarbeitern widmeten zuvor mehr als 4.000 Arbeitsstunden in die nötigen Abstimmungen mit den Behörden, der Ausarbeitung von Lehrinhalten und Bewerbungsmodalitäten. Rund 800 interessierte junge Menschen hätten sich gemeldet, 80 von ihnen eine Bewerbung abgeschickt. Übernommen wurden schließlich die ersten sechs jungen Männer und eine junge Frau, die vor der Herausforderung stehen, in den kommenden zwei Jahren über 800 Flugstunden, 140 Simultanflugstunden und mindestens 650 Stunden Theorie durchstehen zu müssen. Eine weitere Hürde sind die Ausbildungskosten von über 100.000 Euro.

Ab sofort sind Bewerbungen für den zweiten Ausbildungslehrgang, der im nächsten Jahr startet, möglich. Informationen gibt es im Internet unter www.drf-akademie.de