Anfang 2020 begann der Abriss des alten Gebäudes in der Rülzheimer Straße 1. Für die Kuhardter blieb die VR Bank Südpfalz jedoch vor Ort und nutzte das Rathaus als Standort für Beratungsgespräche und den Zasterlaster als Alternative zum Geldautomaten. Vorstandsvorsitzender der VR Bank Südpfalz Christoph Ochs sowie Regionaldirektor Christian Bauchhenß betonten bei der Eröffnung am 1. Oktober, wie wichtig der Bank die Nähe zu ihren Kunden ist. Ortsbürgermeister von Kuhardt und Aufsichtsratsmitglied der VR Bank Südpfalz Christian Schwab zeigt sich stolz über die „neue VR Bank“ am alten Standort und sieht es als Erleichterung für Kuhardter an. Bürgermeister Matthias Schardt warb dafür, einer regionalen Bank das Vertrauen zu schenken.