Zum anstehenden Fahrplanwechsel am Sonntag werden weit über hundert einzelne Bus-Fahrpläne geändert. Die Akteure, die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße, die Stadt Landau und der Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), sprechen von „spürbaren Verbesserungen.“

So betreffen viele Änderungen den Schulbusverkehr. Es wurden zusätzliche Haltestellen eingerichtet und Fahrtrouten geändert bzw. ergänzt. Zudem gibt es bessere Umsteigemöglichkeiten an den Bahnhöfen für die Fahrgäste .

Beispielsweise die Busfahrten der Linie 595 ins Gewerbegebiet Germersheim-Nord wurden besser an die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Bahn sowie an die Schicht-Arbeitszeiten von Daimler und anderer Firmen angepasst. Die Haltestelle „Münchner Straße“ wurde zudem zunächst provisorisch eingerichtet. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Frühbus der Regio-Linie 550 (Landau-Bellheim-Germersheim) durch den Zweckverband Schienen Personen Nahverkehr (ZSPNV) für zwei Jahre testweise eingerichtet.

Eine wesentlich bessere ÖPNV-Anbindung an die Bahnhöfe Kandel, Winden und Rheinzabern bekommt das Gewerbegebiet „Horst“ in Kandel-Minderslachen von früh morgens bis abends. Die Schülerbahn von Wörth in Richtung Germersheim kommt zukünftig zwei Minuten früher in Germersheim-Süd (um 7.33 Uhr) an. Schulbeginn am Goethe-Gymnasium ist um 7.45 Uhr. Zukünftig hält die erste Rhein-Neckar-S-Bahn S3 auf dem Weg von Ludwigshafen Hbf via Wörth nach Karlsruhe Hbf um 4.39 Uhr in Germersheim Mitte und um 4.56 Uhr in Rheinzabern Alte Römerstraße.

Info

Alle Änderungen mit den detaillierten An- und Abfahrtszeiten sind unter www.vrn.de zu finden. Dort können auch die Infos zu den Fahrplänen und Fahrtrouten eingesehen werden.