In Hördt hat sich eine Dorfjugend gegründet. Die erste Aktion der jungen Leute: Sie haben einem von Sprayern heimgesuchten Bushäuschen einen frischen Anstrich verpasst.

Immer wieder gibt es in der Ortsgemeinde Fälle von Vandalismus, unter anderem durch Sprayer. Auch die Bushaltestelle in der Wörthstraße war mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Jugendliche, die sich in der neuen Dorfjugend zusammen gefunden haben, haben das Bushäuschen an drei Tagen hergerichtet und neu gestrichen. Sie hatten sich auch um Sponsoren für die Farbe und andere Materialien gekümmert. Waldfried Heid (FWAB) berichtete in der jüngsten Ratssitzung über die Aktion und die Gruppe. Sie wollen sich ins Dorfleben einbringen und öffentliche Bereiche betreuen, sagte er. 20 Jugendliche sind derzeit in der Dorfjugend aktiv. Als nächstes wollen sie drei Bänke in der Nähe des Schwesternhauses neu herrichten. Bei der Filmvorführung von „Hiwwe wie Driwwe“ in der Turnhalle im Oktober übernehmen sie die Bewirtung.

An der Hördter Kerwe haben sich die Jugendlichen mit einem Infostand präsentiert. Wer die Dorfjugend mit Spenden oder anderweitig unterstützen will, kann mit Ortsbürgermeister Alexander Fischer unter a.fischer@hoerdt-pfalz.de Kontakt aufnehmen. Weitere Infos zur Dorfjugend auf Instagram unter dorfjugend_hoerdt. Anfragen per E-Mail an info@dorfjugend-hoerdt.de.