Die Sporthalle und die Gymnastikhalle des Europa Gymnasiums Wörth (EGW) bekommen ein (fast) neues Dach. Der Bauausschuss des Kreises stimmte einem Konzept der Rheinzaberner archas Architekten zu. Um die beiden Dächer dicht zu bekommen, werden rund 1,06 Millionen Euro Baukosten kalkuliert.

Wie notwendig die Sanierung ist – die Gebäude stammen aus dem Jahr 1968 – belegte Ursula Radwan (Grüne). Sie ist Ausschussmitglied und war vor allem 32 Jahre lang als Sportlehrerin in den Hallen aktiv. „Wir brauchten oft vier oder fünf Eimer, um das Wasser an allen Tropfstellen aufzufangen“, sagte Radwan.

Das Dach der Sporthalle hat eine Fläche von 1250 Quadratmetern, über der Gymnastikhalle sind 127 Quadratmeter Fläche zu sanieren. „Dachsanierungen halten in der Regel 30 Jahre“, beantwortete Achim Stadter von archas Radwans Frage nach der Dauerhaftigkeit der geplanten Sanierung.

Es sei bedauerlich, aber die Statik der Dächer gebe weder die von Thorsten Rheude (CDU) angefragte Begrünung noch den Aufbau einer PV-Anlage her, sagte Marion Leiner von der Bauabteilung der Kreisverwaltung. Wichtig sei aber, darauf machte Planerin Simone Burger aufmerksam, dass die bisher nur drei Zentimeter starke Isolierung ersetzt und ein zeitgemäßer Wärmeschutz aufs Dach kommt. Insgesamt geht es um 56 neue Lichtkuppeln, genannte Dämmung, Blitzschutz und ein Seilsicherungssystem für zukünftige Arbeiten auf dem Dach. Ein Teil der Lichtkuppeln wird als Rauch-Wärmeabzugsablage ausgeführt, um Brandschutzauflagen zu erfüllen. Diese Kuppeln, so die einhellige Meinung der Ausschussmitglieder, solle so konzipiert werden, dass sie auch zur Lüftung genutzt werden können. Das sei vor allem im Sommer wichtig.