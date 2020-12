Weniger Neuinfektionen als am Mittwoch, aber wieder neue betroffene Einrichtungen meldet die Kreisverwaltung.

Aktuell gibt es im Landkreis 440 bestätigte positive Fälle, darunter befinden sich 33 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 1728 Kreisbürgern eine Infektion nachgewiesen, 29 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 verstorben. Laut Landesuntersuchungsamt Koblenz liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 131.

In einer Obdachlosenunterkunft in Germersheim ist am Mittwoch ein positiver Fall aufgetreten. „Alle Bewohner befinden sich in Quarantäne“, teilt das Gesundheitsamt mit. An der Richard von Weizsäcker Realschule Plus in Germersheim gibt es weitere positive Fälle. Eine Klasse sowie mehrere Lehrkräfte, die Kontakt hatten, sind in Quarantäne.

Außerdem wurden an der Lina-Sommer Grundschule Jockgrim und an der Grundschule Berg jeweils ein neuer Fall gemeldet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 159 Infizierte sei Beginn der Pandemie / 34 aktuell infizierte Menschen / 121gesundete beziehungsweise nicht mehr infizierte Menschen / 4 an oder mit Covid-19 Verstorbene Stadt Wörth: 247/48/197/2 VG Kandel: 149/49/99/1 VG Jockgrim: 136/15/119/2 VG Rülzheim: 161/44/114/3 VG Bellheim: 223/52/163/13 Stadt Germersheim: 380/112/266/2 VG Lingenfeld: 268/86/180/2 Kreis Germersheim: 16728/440/1259/29

