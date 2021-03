Sabrina Hochmuth ist die neue Leiterin der VR Bank-Filiale in Rheinzabern. Andrea Sarther, die seit 2014 parallel die Filialen Rheinzabern und Neupotz leitete, ist jetzt voll und ganz für die Neupotzer Kunden da. Hochmuth kehrte im August 2020 aus der Elternzeit zurück und wurde bis Jahresbeginn in die Filialleitung eingearbeitet. Sie ist ab sofort die erste Ansprechpartnerin für die Belange der Menschen in Rheinzabern. Die zweifache Mutter wohnt mit ihrer Familie selbst in Rheinzabern. Durch Engagements im örtlichen Turnverein kennt sie den Marktbereich bestens und ist im Ort verwurzelt.

Hochmuth ist seit 2013 bei der VR-Bank Südpfalz tätig. Die gelernte Bankkauffrau absolvierte Weiterbildungen zur zertifizierten Bankfachwirtin sowie zur Vermögens- und Vorsorgeberaterin. Sie arbeitet Hand in Hand mit den Fachspezialisten aus den Bereichen Vermögensanlage, Bauen & Wohnen, Immobilien oder Firmenkunden zusammen und berät nach Terminvereinbarung montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 20 Uhr.

In der VR-SISy kann der Kunde montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Serviceleistungen nutzen und zum Beispiel Überweisungen ausführen oder Geld und Sorten bestellen. Ein Beratungstermin in den Filialen Rheinzabern oder Neupotz kann über den Online-Terminkalender auf der Homepage der VR Bank Südpfalz oder direkt in der VR-SISy vereinbart werden.