Ab jetzt gibt es neue Busverbindungen im Landkreis, zum Beispiel von Freisbach, Schwegenheim nach Germersheim. Im Fahrplankonzept der Buslinie 590 (Germersheim/Lingenfeld/Weingarten/Landau) wird mit Ausnahme weniger Schulfahrten die Haltestelle „Weingarten, Kirche“ regelmäßig bedient. Dort kreuzen sich jetzt vier, beziehungsweise fünf Buslinien: Die Nummern 507 (Neustadt/Weingarten/Schwegenheim/Speyer), 590 (Germersheim/Lingenfeld/Weingarten/Landau) und 591 (Landau/Weingarten/Schwegenheim/Speyer), sowie die 599 (Freisbach /Weingarten/Schwegenheim/Germersheim) und die 592 (Freisbach/Weingarten/Schwegenheim/Lingenfeld).

Für die Bevölkerung von Freisbach bestehen nun früh morgens zwei Fahrten (mit Linie 507 ab Domherrenplatz um 5.41 und 6.15 Uhr) und Umsteigen auf die Linie 590 in Weingarten, Kirche. Inklusive Umsteigezeit beträgt die Fahrtzeit bei der zweiten Verbindung nur 22 Minuten bis zum Bahnhof Germersheim. Am Wochenende ist jetzt Schwegenheim von der Stadt Germersheim hin und zurück ohne Umweg über Speyer erreichbar. Auch hier ist ein Umsteigen in Weingarten notwendig.