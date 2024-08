Seit mehreren Wochen brennen immer wieder Grasflächen und sogar Sträucher entlang der Bahnlinie Wörth-Germersheim. Bei einem Teil der Flächenbrände rückte die freiwillige Feuerwehr, wie auch heute, am Donnerstag um die Mittagszeit, aus. Bei einem Feuer nördlich der Gemeinde vor wenigen Tagen wurde sogar kurzzeitig der Bahnverkehr unterbrochen. In dem betroffenen Gebiet in der Nähe der Bahnhaltestelle „Alte Römerstraße“ sind jedoch deutlich mehr erloschene Brandstellen zu erkennen, als Feuerwehreinsätze gezählt wurden. Nach Augenzeugenberichten werden es immer mehr. Nicht bei allen Bränden wurde die Feuerwehr gerufen, die Brände gingen wohl dank der eher nassen Witterung meist alleine aus.

Den heutigen Brand entdeckte zufällig eine Passantin, die auf der anderen Seite der Gleise einen Brandgeruch wahrnahm und schnell den Rauch und niedrige Flammen entdeckte. Sie rief die Feuerwehr und wartete umsichtig in der Nähe der Brandstelle, um den Einsatzkräften den Weg zu zeigen. Mit Wasser aus einem Löschfahrzeug konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Brandursache für die Brände ist nicht bekannt. Die Polizei ist jedoch bereits informiert. Bereits vor zwei Jahren gab es rund 20 Brände, darunter auch kleine Waldbrände und einen großen Waldbrand, bei dem Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis beim Löschen halfen.