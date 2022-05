Nachdem bei einer turnusgemäßen Brückenprüfung festgestellt worden war, dass die Brühlbrücke über den Otterbach schwerwiegende Mängel aufweist, wurde im Rat bereits vor rund zwei Jahren beschlossen, die Holzbrücke abzureißen und durch eine neue zu ersetzen. Der Neubau sollte in Stahlbauweise mit einem Holzbelag ausgeführt werden. In der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch wurde nun der Auftrag für die Bauleistungen mit einem Volumen von 152.453 Euro vergeben. Ortsbürgermeister Matthias Schardt sagte, vorbereitende Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz seien bereits erfolgt und ein Zaun wurde versetzt. Norbert Stocker (SPD) sagte, zunächst sei man von Sanierungskosten von 30.000 bis 40.000 Euro oder von 100.000 Euro für die Erneuerung ausgegangen. Trotz der Kostenexplosion würde die Brücke benötigt. Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer ist für die Bürger ein gern genutzter Zugang zu den Sport- und Freizeitanlagen oder für Spaziergänge in die Rheinauen oder zum Fischmal. Mit der Realisierung des Baugebiets „Brühl“ dürfte die Bedeutung der Brücke noch steigen. Ein konkreter Zeitplan für die Abriss- und Baumaßnahme besteht noch nicht, sie soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.