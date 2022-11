Die Arbeiten zum Austausch der alten Brücke über den Otterbach gegen eine neue beginnen am Montag, 7. November. Bis Ende Dezember sollen sie abgeschlossen sein.

Schon ein bis zwei Tage vorher wird die Beleuchtung an der Brücke abgeschaltet und diese aus Sicherheitsgründen gesperrt. Vom 8. bis 10. November wird sie dann mit einem Autokran entfernt. Da die neue Brücke breiter ist als ihre Vorgängerin, müssen außerdem die Fundamente erweitert werden. Die neue Brücke wird dann in einem Stück mit einem Autokran aufgesetzt, anschließend folgen Feinarbeiten wie Geländer oder die Pflasteranschlüsse vor und hinter der Brücke. Die Maßnahme kostet rund 150.000 Euro und soll planmäßig am 2. Dezember abgeschlossen sein. „Wir freuen uns sehr, dass die Brücke noch in diesem Jahr gegen eine neue, modernere und sicherere ersetzt wird. Als meistgenutzte Brücke im Ort ist sie für den Freizeitverkehr von großer Bedeutung“, so Ortsbürgermeister Matthias Schardt.