Leimersheim hat zwei neue Fußgängerbrücken, beide sind gesperrt. Eine davon seit über einem Jahr, weil es immer wieder Baumängel gibt, die andere, weil noch die Anschlüsse an die Fußwege fehlen. Die seit über einem Jahr gesperrte Brücke unten an der Großbaustelle am Fischmal, zwischen Hugo-Dörrler-Halle und Tennisplätzen, wurde wegen des Baus des neuen Schnecken-Pumpwerks notwendig. Die Kosten übernimmt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD). Diese nimmt auch das Bauwerk am Ende ab – was bisher nicht erfolgte. Beim ersten Mal gab es „erhebliche technische Mängel“, wie die SGD auf Nachfrage mitteilt. Unter anderem stimmte die Höhe des Geländers nicht – war für Fahrradfahrer zu niedrig. Das Geländer soll mindestens eine Höhe von 1,30 Meter haben. Da die SGD die Brücke nicht abnahm, „hat sich der Unternehmer entschlossen, eine Ersatzlieferung vorzunehmen“, so die SGD weiter. Die neue Brücke, die ursprünglich Ende 2021 geliefert werden sollte, kam letztlich Anfang September dieses Jahres. Aber noch immer ist die Brücke gesperrt. Denn wieder gibt es einen Baumangel. Die neue Brücke wurde „durch den Auftragnehmer zu lang hergestellt, so dass sie nicht zwischen die vorhandenen Widerlager passt“. Das Kürzen der Träger der „getauschten Brücke kann erst nach Abstimmung mit dem Statiker und nach Freigabe durch den Prüfstatiker“ sowie der SGD erfolgen. Diese Abstimmung erfolge zurzeit. Wie lange das dauere, sei offen.