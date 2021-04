Um gemeinsam ein Linienbündel in der Südpfalz betreiben zu können, haben die Busunternehmen Pfadt und Hetzler eine Gemeinschaftsfirma gegründet. In den Fuhrpark wurden Millionen investiert und es wurde neues Personal eingestellt.

Mit der Neuvergabe der Buslinien in der Südpfalz im vergangenen Jahr (wir berichteten) hat sich einiges geändert. Seit 13. Dezember ist auf der Linie 548 (Leimersheim – Rheinzabern – Kandel – Wörth) ein Bus der Deutschen Bahn (DB Regio) unterwegs. Blaue Busse der eigens neugegründeten Firma Hetzler & Pfadt GmbH & Co KG, Herxheim, verkehren nun auf folgenden Linien: 553 (Rohrbach – Herxheim – Rülzheim), 554 (Rohrbach – Herxheim – Kandel) und 555 (Rheinzabern – Herxheim – Offenbach – Queichheim – Landau). Hinter der neuen Firma, die dieses Linienbündel erhalten hat, stehen die Busunternehmen Pfadt Reisen, Germersheim, und Hetzler Busreisen/Fahrschule, Herxheim; Geschäftsführer sind die jeweiligen Firmenchefs Martin Hetzler und Rainer Pfadt.

Beide Unternehmen sind laut Pfadt schon seit rund 40 Jahren als Subunternehmer der Deutschen Bahn im Öffentlichen Personennahverkehr tätig, sogar im gleichen Gebiet wie jetzt. Als die fünf Linienbündel in der Südpfalz ausgeschrieben wurden, hat man sich laut Pfadt beworben. Da sich die zwei Busunternehmer als Einzelkämpfer keine Chance ausgerechnet hätten, zumal das für ein einzelnes Unternehmen ihrer Größenordnung auch schwerlich zu schultern gewesen wäre, habe man sich auf eine Kooperation verständigt. So ließen sich Kostensparpotenziale nutzen: Mit zwei auf die Südpfalz verteilten vollwertigen Betriebshöfen mit Werkstätten ergäben sich jeweils kurze Wege für die Busse zum Einsatzort und damit auch weniger Leerfahrten.

Sieben Ticketverkaufsstellen

Das neue Unternehmen verfügt laut Pfadt über rund 50 Busse. Davon seien 16 große neue und gebrauchte Überlandbusse hinzugekauft worden. Von den vier im Einsatz befindlichen Kleinbussen seien drei neu. Die übrigen etwa 30 Busse stammten aus dem jeweiligen Fuhrpark der beiden Partner. Rund viereinhalb Millionen Euro seien in die neuen beziehungsweise neuen gebrauchten Busse investiert worden, sagte Pfadt. Hinzu komme eine weitere halbe Million für die Technik zum Ticketverkauf. Schließlich würden die meisten Fahrscheine in den Bussen gelöst. Doch darüber hinaus verfüge das Unternehmen über sieben Verkaufsstellen in Bellheim, Germersheim, Herxheim, Offenbach und Rülzheim, wo Tickets im Vorverkauf erworben werden können. Laut Pfadt wurden zehn Linienbusse aus dem Bestand ersetzt, weil sie nicht über die für die Schülerbeförderung erforderliche Niederflurtechnik verfügten. Diese erleichtere zwar den Zugang, reduziere allerdings auch das Sitzplatzangebot. Der Verkauf der auszumusternden Busse sei derzeit schwierig. Die neuen, mit modernen Euro-6-Dieselmotoren ausgerüsteten Busse verfügten alle über eine digitale Haltestellenanzeige, eine Ansage und seien klimatisiert.

DB Regio hat angekündigt, dass ab März/April auf der Linie 548 Hybridfahrzeuge eingesetzt werden sollen, die also über einen Verbrennungs- und einen Elektromotor verfügen. Pfadt sagte dazu, dass der E-Motorbetrieb bei Bussen außerhalb von Ballungsgebieten nicht so gut funktioniere, weshalb man noch nicht auf diese Technologie setze.

Neue Fahrer

Über 50 Fahrer beschäftigt die neue Firma; zwölf davon hat Pfadt nach eigenen Angaben neu eingestellt, und Hetzler etwa ein weiteres halbes Dutzend. Ein Teil des neuen Personals sei von der Firma Viabus übernommen worden, die zuvor auf den Strecken unterwegs war.

Pfadt verweist an dieser Stelle auch auf die coronabedingten Probleme der Reisebusbranche. So könnten die Reisebusfahrer im Linienverkehr nur bedingt eingesetzt werden, weil die Anforderungsprofile und die Qualifikationen andere seien. Obwohl Reise- und Linienbusfahrer am Steuer von Bussen sitzen, seien es eigentlich unterschiedliche Berufe. Im Reisebusverkehr seien die Aufgaben im Hinblick auf Fahrgastbetreuung, Organisation und Absprachen mit der Reiseleitung vielfältiger; der Linienverkehr hingegen sei stressiger.

Gespenstisch ruhiges Geschäft

Der Start auf den Buslinien sei reibungslos verlaufen, sagte Pfadt. Allerdings sei von wenigen Tagen abgesehen, bedingt durch Corona-Shutdown und Ferien, das Geschäft sehr ruhig verlaufen, „gespenstisch ruhig“. Nicht zuletzt deshalb hält er sich mit Umsatzerwartungen zurück.

Zurückhaltend äußert er sich auch zum ausgeweiteten Haltestellen-Netz in Herxheim. Zum einen sei momentan wenig Fahrgastaufkommen zu verzeichnen, zum anderen müssten solche neuen Angebote erst einmal angenommen werden.

Kein Wachstum um jeden Preis

Die Frage, ob der Linienbusverkehr ausgeweitet werden soll, um das darniederliegende Reisebusgeschäft zu kompensieren, beantwortet Pfadt so: In der Südpfalz seien diesbezüglich für die nächsten zehn Jahre die Weichen gestellt. Darüber hinaus strebe er, und da denke Hetzler ähnlich, kein Wachstum um jeden Preis an, da dies zu Lasten der Qualität der Leistung ginge.