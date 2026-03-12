Von einer beeindruckenden Resonanz spricht Alexander Ott, Leiter der Berufsbildenden Schule Wörth/ Germersheim, mit Blick auf die Berufsmesse „Level up“. Die Messe war erstmals eine gemeinsame Veranstaltung der weiterführenden Schulen im nördlichen Landkreis und richtete sich an Schülerinnen und Schüler von der 8. bis zur 13. Jahrgangsstufe.

Insgesamt präsentierten sich in der Stadthalle Germersheim zehn Hochschulen und rund 50 Betriebe aus unterschiedlichsten Branchen. Auf 640 Quadratmetern Ausstellerfläche konnten sich die Besucherinnen und Besucher über Ausbildungswege, duale Studiengänge und berufliche Möglichkeiten informieren. Rund 200 Personen waren als Aussteller vor Ort, um Fragen zu beantworten, Kontakte zu knüpfen und Einblicke in ihre Arbeitswelt zu geben. Und ihr Angebot war offensichtlich gefragt: Zu den Stoßzeiten befanden sich knapp 600 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in der Stadthalle, so Ott auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Das Orga-Team wird nun noch ein Feedback der Aussteller einholen, um die Messe im folgenden Jahr weiter zu verbessern. Die Gemeinschaftsveranstaltung „Level up“ war auch deshalb entstanden, weil Unternehmen es zunehmend als zeitlich belastend empfanden, Termine an Veranstaltungen der einzelnen Schulen wahrzunehmen. „Vor allem die Bündelung auf einen Termin im nördlichen Landkreis wurde als sehr erleichternd wahrgenommen“, lautet nun das Fazit von Schulleiter Ott aus seinen Gesprächen während der Messe.