Rund 1000 junge Bäume wurden bei zwei Pflanzaktionen auf einer Schadfläche im Hatzenbühler Gemeindewald gepflanzt. Die Bäume sollen mehr Trockenheit ertragen. Doch in den vergangenen Wochen seit der Pflanzaktion durch die Bürger hat es sehr wenig geregnet. Diese Pflanzen drohen deshalb auszutrocknen und brauchen dringend Wasser. Die FWG Hatzenbühl will deshalb am Donnerstag, 17. März, die jungen Pflanzen bewässern. Viele freiwillige Helfer sind eingeladen, mitzuhelfen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Maikäferschadenschild am Kuhnesträßel. Mitzubringen sind Arbeitskleidung, festes Schuhwerk, Gießkannen ohne Sprenger und eventuell Eimer. Der ein oder andere Schlepperfahrer mit Rolle und Wasserbehälter wäre wünschenswert. Schlepperfahrer bitte bei Karl-Heinz Schnorr Telefon 07275-5379 oder Pius Werling, 07275-4410 melden.