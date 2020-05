An der Einfahrt in das Gewerbegebiet Mittelwegring hat eine neue Tankstelle eröffnet. Sie gehört zur AVIA-Gruppe und wird von der Firma Oest Tankstellen GmbH & Co. KG Rastatt betrieben.

Teamleiterin der neuen Station ist Heike Luft aus Rheinzabern, die jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tankstellen-Betrieb einbringen kann. Für rund zwei Millionen entstand auf dem Gewerbegrundstück, das Oest langfristig vom Eigentümer gepachtet hat, eine Serviceanlage, die neben acht Zapfpunkten für Autos auch eine Lkw-Satellitenzapfsäule bietet. Dort können Lkw gleichzeitig von zwei Seiten betankt werden, „das spart Zeit und aufwendige Wendemanöver“, erklärte Heike Luft bei einer Besichtigung des Trucker-freundlichen Angebots. Auf dem Gelände der neuen Tankstelle steht auch eine E-Ladesäule, die die Pfalzwerke aufgestellt haben. Vor Ort kann Add-Blue für Lkws und Autos gekauft werden. Zum Service gehört eine moderne Waschanlage, in der der Fahrer sein Auto während des Waschvorgangs verlassen kann.

Einmalig ist die „Zichel-Stubb“mit ihrem Backstein-Design, die dem Tankstellen-Shop angegliedert ist. Es ist eine Imbissstube mit einem Terrassenbereich, serviert wird Frühstück, es gibt schnelle Snacks bis hin zu Spezialitäten der hiesigen Küche. Ab Juni wird die AVIA-Tankstelle 24 Stunden geöffnet sein, dann ist das Team mit bis zu 20 Mitarbeitern in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen komplett.