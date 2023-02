Die Gemeinde wird für Menschen, die sich in verschiedenen Funktionen für das Allgemeinwohl engagieren, eine zusätzliche Ehrung unterhalb der Ehrenbürgerwürde einführen.

Dies beschloss der Ausschuss für Bildung und Kultur einstimmig. Der Gemeinderat hatte den Ausschuss mit diesem Beschluss beauftragt. Die Ortsgemeinde Rülzheim sei reich an Menschen, die sich in verschiedenen Funktionen für das Allgemeinwohl engagieren, so die Begründung.

Für besonders verdiente Persönlichkeiten gebe es die Möglichkeit, ihnen die Ehrenbürgerwürde zu verleihen, die aber so besonders und an hohe Voraussetzungen geknüpft sei, dass sie bisher erst sechsmal verliehen worden ist. Um mehr verdienten Persönlichkeiten, die sich über das normale Maß hinaus für das Wohl der Ortsgemeinde und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben, eine Ehrung durch die Ortsgemeinde ermöglichen zu können, wird es nun eine Verdienstmedaille mit einem Durchmesser von 120 Millimeter in einem Etui geben. Alle Ausschussmitglieder sprachen sich für eine solche Ehrung zusätzlich zur Ehrenbürgerwürde aus. Dabei wurde der Wunsch deutlich, dass die Würdigung des Ehrenamtes in allen Bereichen (Sport, Kunst, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Gruppen) in den Vordergrund gestellt werden sollte.