Im Ausstellungszentrum des Weißenburger Tores in Germersheim läuft aktuell eine Ausstellung zum Karl-Dedecius-Preis der Robert Bosch Stiftung. Die Ausstellung ist bis zum 30. Juli zu sehen. Karl Dedecius (1921-2016) ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten für die Vermittlung polnischer Literatur und Kultur in Deutschland - ein Brückenbauer zwischen Polen und Deutschland. Anlässlich seines 90. Geburtstages entstand eine Wanderausstellung, die den Karl-Dedecius-Preis in deutscher und polnischer Sprache präsentiert: den Namensgeber Karl Dedecius, das Konzept des Doppelpreises und die Preisträger. Auf 20 Tafeln werden neben Karl Dedecius die ausgezeichneten 18 Preisträger mit Foto, kurzem Lebenslauf und ihrem Werk vorgestellt.

Die Wanderausstellung ist im Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum Weißenburger Tor bis 30. Juli werktags von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Der Besuch der Ausstellung ist nur unter Einhaltung der derzeit geltenden Hygienebestimmungen möglich, auch werden Kontaktdaten erfasst.