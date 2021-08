Für den Bau des Reserveraums für Extremhochwasser „Hördter Rheinaue“ wird es eine neue Straße geben, über die der Bauverkehr rollen wird. Nördlich des Parkplatzes Rheinauen wird der Anschluss an die B9 erfolgen. Zusätzlich werden auch die Kieslaster aus Leimersheim die Straße nutzen dürfen. Für wie lange ist nicht geklärt.

Vor Kurzem berichtete die RHEINPFALZ darüber, dass es in Leimersheim demnächst mit dem Bau der Rampe über den Hochwasserdeich beim neu zu bauenden Schöpfwerk los gehen wird. Im Bericht wurde zwar der neue Anschluss der künftigen Baustraße erwähnt, doch handelte es sich dabei um einen veralteten Planungsstand. Anstelle der erwähnten zwei Anschlüsse südlich und nördlich des B9-Parkplatzes Rheinauen, wird es nur eine Anbindung an die Bundesstraße geben.

Über die Anbindung der für den Bau des Reserveraums Hördter Rheinaue erforderlichen Bau- und Lieferverkehre über „eine separate Baustraße ohne Ortsdurchfahrten an die B9 wurde ausgesprochen intensiv und konstruktiv in der Region diskutiert“, schreibt die für die Planung zuständige SGD Süd auf Anfrage. Auch die Kreisverwaltung Germersheim spricht von mehreren Jahren Planung, bei denen am Ende der künftige Anschluss mit vier Zu- und Abfahrten nördlich des Parkplatzes Rheinaue übrig blieb und weiterverfolgt wurde. Im Frühjahr 2020 haben sich die Verbandsgemeinde Rülzheim für die Ortsgemeinden Hördt, Kuhardt und Leimersheim und die Verbandsgemeinde Jockgrim für die Ortsgemeinden Neupotz und Rheinzabern für diese Variante ausgesprochen. Diese Lösung wird „in der Planung weiterverfolgt und Bestandteil des Planfeststellungsantrags für den Reserveraum“, schreibt die SGD.

Ortsdurchfahrten entlasten

Ein besonderes Interesse galt SGD und Kreis zufolge dieser neuen Verkehrsanbindung, weil durch die Mitnutzung der Baustraße auch die von den „Schwerlastverkehren im Zusammenhang mit den in der Region ansässigen Kieswerken stark frequentierten Ortsdurchfahrten entlastet werden sollen“. In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) sowie der Kreisverwaltung Germersheim sei vorgesehen, dass der örtliche Kiesverkehr während der Bauzeit des Reserveraums die Anbindung mitnutzen wird. Ebenfalls wird die Baustraße im weiteren Verlauf „zum Großteil auf bestehenden Wirtschaftswegen umgesetzt, sodass auch der Eingriff in Natur und Landschaft stark reduziert ist“, begründet der Kreis seinerseits den Trassenverlauf. Die Anbindung werde in Abstimmung mit dem LBM ausschließlich an der bereits bestehenden Brücke nördlich des Parkplatzes in alle vier Fahrtrichtungen vorgesehen (Grafik).

Die Verbandsgemeinde Rülzheim wünscht sich für ihre Ortsgemeinden Leimersheim und Kuhardt, dass der Anschluss an die B9 dauerhaft erhalten bleibt, um Schwerlastverkehre aus den Orten zu verbannen. Doch liegt diese Entscheidung der Kreisverwaltung zufolge „beim Straßenbaulastträger, dem Bund“. Die Einrichtung „einer dauerhaften, zusätzlichen B9-Anschlussstelle wird aber, nach Aussage des LBM, vom Bund abgelehnt“, so der Kreis weiter. Ein Grund seien die Mindestabstände zu den B9-Anschlussstellen Rülzheim/Kuhardt und Rheinzabern/Neupotz, die „nicht eingehalten werden können“.

Die Kreisverwaltung habe sich seit Beginn des Planungsprozesses dafür stark gemacht, dass die Anbindung dauerhaft bleibe und somit auch dauerhaft von Kiesverkehren genutzt werden könne. „Eine Entlastung der Ortsgemeinden von den Kiesverkehren ist zwingend erforderlich und wäre mit dieser Anbindung aus Sicht der Kreisverwaltung auch auf Dauer möglich“, bekräftigt der Kreis: „Die Kreisverwaltung wird deshalb auch weiterhin diese Forderung gegenüber dem Bund stellen.“

Planfeststellung beginnt

Die Beantragung der Planfeststellung für den Reserveraum wird der SGD Süd zufolge „voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen können“. Das Verfahren werde voraussichtlich annähernd 18 Monate dauern. Wenn es gegen den Planfeststellungsbeschluss keine nachfolgenden Klagen gibt, kann „2023 noch mit dem Bau der Anbindung begonnen werden, so dass diese etwa 2024 zur Verfügung stehen könnte“, schätzt die Neustadter Behörde. Die Baukosten für die „aufwändige Anbindung an die B 9 inklusive der Baustraße bis zum zukünftigen Baufeld des Reserveraums, die auch die Umgestaltung von Knotenpunkten an der K 6 und der L553 umfasst, sind mit rund 8 Millionen Euro kalkuliert“.