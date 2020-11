Von Monika Eisele

Im August hatte der Bellheimer Gemeinderat beschlossen Angebote für die Planung der Sanierungsmaßnahmen an der Tennishalle einzuholen und mit einem Planer die Kosten zu erörtern. Von fünf Anfragen haben zwei Architekten die Leistungen angeboten. Das wirtschaftlichste Angebot kommt vom Büro MB-Plan (Architekt Matthias Braun) aus Frankenthal. Für die Grundlagenermittlung, Bestandsaufnahme, Variantenbetrachtung und grobe Kostenschätzung werden etwa 5000 Euro brutto veranschlagt.

Der Rat einigte sich darauf, nur zwingend notwendige Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, um die Halle den Vereinen schnellstmöglich wieder zur Verfügung stellen zu können. Konkret heißt das, das marode Dach wird durch ein Thermodach ersetzt und auch die beiden Giebelwände werden saniert. Die Kosten dafür liegen etwa bei 250.000 Euro. Das zumindest ergaben Angebote, die inzwischen aber schon zwei Jahre alt sind. Diese sollen nun aktualisiert werden.

Zudem fehlen in den Unterlagen die Bestandspläne der Entwässerung. Dies aber muss aber geklärt werden, teilt die Verwaltung mit und empfiehlt eine Fachfirma mit der Ortung und Bestandsdokumentation des Hausanschlusses bis zum Anschluss an das öffentliche Kanalnetz zu beauftragen. Da der Nachweis einer ordnungsgemäßen Entwässerung in der Zuständigkeit des Grundstückseigentümers liegt, sind diese Kosten von der Ortsgemeinde zu tragen. Die Verwaltung rechnet mit Kosten von zirka 3000 Euro.