Lehrer und Eltern wünschen sich die Einrichtung einer Ganztagsschule in der Grundschule Neuburg. Ob sie tatsächlich kommt, hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab.

Der Wunsch nach Einrichtung einer Ganztagsschule in der Grundschule ist unter den Neuburger Eltern groß. Die Eltern von 64 künftigen Erstklässlern haben bei einer unverbindlichen Umfrage bestätigt, dass der Bedarf an einer Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder besteht. „Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Eltern ihre Kinder tatsächlich auch für die Ganztagsschule anmelden, aber es ist ein dennoch ein klares Signal für uns. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine Ganztagsschule eingerichtet werden muss“, sagte Bürgermeisterin Iris Fleisch (CDU) in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Hagenbach. Die Verbandsgemeinde ist Träger der Grundschule. Die Grundschule habe deutliches Interesse an Einrichtung einer Ganztagsschule zum Schuljahr 2027/2028 geäußert, so Fleisch.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz schrittweise ein Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Grundschülern ab der 1. Klasse eingeführt. Bis zum Schuljahr 2029/2030 haben alle Grundschulkinder Anspruch auf acht Stunden Betreuung an fünf Tagen pro Woche. Das Angebot umfasst Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften.

Der Bedarf könne durch die von der Ortsgemeinde organisierte Betreuende Grundschule und den Hort nicht abgedeckt werden, so Fleisch. Der Hort verfügt aktuell über nur 21 Plätze. Die Gesamtkonferenz der Lehrer, der Schulelternbeirat und der Schulausschuss haben sich bereits für die Einrichtung einer Ganztagsschule ausgesprochen. Um die Frist zu wahren, hat die Verbandsgemeinde bei der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Neustadt einen entsprechenden Antrag gestellt. Der VG-Rat segnete das Vorgehen nun einstimmig ab. Mindestens 36 Anmeldungen sind erforderlich, damit die Ganztagsschule auch tatsächlich kommt. Eine verbindliche Abfrage unter den Eltern werde es im März nächsten Jahres geben, kündigte Fleisch an.