Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert die Gemeinde Neuburg vom Samstag, 8. Oktober, bis Dienstag, 11. Oktober, wieder ihre traditionelle Kirwe. Los geht es auf dem Kirweplatz unter dem Schiffermast am Samstag um 15 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich und Freibier ist um 18 Uhr. Zum Start in den Kirwesonntag gibt es um 9.30 Uhr einen Gottesdienst in der protestantischen Kirche. Von 14 bis 17 Uhr hat das Rheinaue-Museum geöffnet. Ab 14.30 Uhr lädt Musica Vita genau wie am Montag ins Café im Bürgerhaus ein. Die Schänken und Essensstände öffnen am Sonntag um 16 Uhr, am Montag um 17 Uhr und am Dienstag um 15 Uhr. Ab 17 Uhr dürfen sich am Dienstag die Kinder auf Karussell-Freifahrten freuen. Für Jugendliche gibt es zum Kirweausklang ab 18 Uhr Boxauto-Freifahrten für Jugendliche.