Wohnungsnot war in Germersheim im November des Jahres 1953 immer noch ein ernstes Thema. So waren zu diesem Zeitpunkt 195 Personen beim städtischen Wohnungsamt als wohnungssuchend gemeldet, davon lebten 25 Personen in Verhältnissen, die selbst nach damaligen Maßstäben als unhaltbar und menschenunwürdig galten. Etwas Abhilfe versprach die bevorstehende Errichtung von zwölf Neubauten auf dem Turnvereinsplatz hinter dem Zeughaus, wo zum damaligen Zeitpunkt noch mehrere zehnköpfige Familien in ehemaligen Arbeitsdienstbaracken hausten.