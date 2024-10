Nach langwieriger Planung tut sich was im Baugebiet „Im Wiesengrund“. Was die nächsten Schritte sind und welche Fragen noch geklärt werden müssen.

Die ersten Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes „Im Wiesengrund – Teil B“ sind zwischenzeitlich bereits gelaufen. Zwar sah man zu Wochenbeginn keine Baumaschinen vor Ort, aber Bäume waren bereits gefällt, Boden teilweise abgetragen. Geschaffen werden hier insgesamt zehn Bauplätze, auf die man in Büchelberg lange gewartet hatte. Fünf Plätze werden von der Stadt Wörth verkauft, die übrigen fünf wurden im Zuge der Baulandumlegung den bisherigen Eigentümern zugewiesen. Die Bauplätze sind im Durchschnitt 410 Quadratmeter groß.

Wie Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner ( CDU) bereits bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates mitteilen konnte, habe die Stadt die Erschließungsarbeiten an die Firma Grötz aus Gaggenau vergeben. Diese will nach Einrichtung der Baustelle zunächst eine Baustraße erstellen. Dann folgt die Kampfmittelsondierung, ehe der Mutterboden abgetragen und der Boden bis zur Planumshöhe aufgefüllt wird. Dann sollen die Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie die Frischwasserleitung verlegt werden, ehe die weiteren Schritte erfolgen können. In einer vorangegangenen Sitzung hatte Jürgen Stephany (CDU), stellvertretender Ortsvorsteher, bereits angeregt, Leerrohre für den späteren Bedarf einzubauen.

Frist für Hausbau geplant

Mit dem Abschluss der Erschließungsarbeiten wird gegen Ende Juni kommenden Jahres gerechnet. Das Ergebnis der Ausschreibung liegt allerdings um 50.000 Euro höher als ursprünglich angenommen. Man wird etwa 550.000 Euro in die Hand nehmen müssen. Der endgültige Verkaufspreis für die fünf Bauplätze muss vom Stadtrat noch festgelegt werden. Auch müssen die Vergabebedingungen noch ausgehandelt werden, wobei man hier zuvor noch den Ortsbeirat hören möchte, wie Gerstner mitteilte. Außerdem ist festzulegen, in welcher Frist die Gebäude errichtet werden müssen, wie uns Bauabteilungsleiterin Julia Backenstraß von der Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigte. Die genaue Höhe der Erschließungsbeiträge steht derzeit noch nicht fest.

Während der Bauarbeiten muss ein Halteverbot in Teilen der Quellgasse und der Straße „Am Schmiedbrunnen“ eingerichtet werden. Bei Bedarf werden weitere Sperrungen verfügt, wofür die Ortsvorsteherin um Verständnis warb. „Am Schmiedbrunnen“ wird auch die Straße heißen, die durch das Neubaugebiet führt, und zwar in Verlängerung der bestehenden Straße. Der lange diskutierte Bebauungsplan war schon im März 2021 vom Stadtrat verabschiedet worden. Und zwar einstimmig, nach einem „aufwendigen Prozess“, wie der damalige Stadtbürgermeister Dennis Nitsche zu diesem Zeitpunkt gesagt hatte. Seit 2010 wurde darüber gesprochen. Es gab Bedenken wegen der „landespflegerisch äußerst sensiblen Lage“ des Gebietes. Bei diesem handelt es sich um eine Gesamtfläche von 6500 Quadratmetern, von denen rund 4000 Quadratmeter bebaut werden sollen. Der Rest steht für Straßen und Grünflächen zur Verfügung.