Keine lange Diskussionen gab es im Stadtrat zum Entwurf für die Vergaberichtlinien zum Neubaugebiet „Nord V“.

Der jetzt vorgelegte Entwurf für kommunale Bauplätze der Stadt Hagenbach ist laut Bürgermeister Christian Hutter (CDU) eine Arbeits- und –Diskussionsgrundlage und „bedarf noch eines Feinschliffs“. Zu beachten sei unter anderem, dass der Ortsbezug nicht allzu stark gewichtet werden darf, um Bewerbern von außerhalb nicht unangemessen zu benachteiligen.

Einkommensverhältnisse werden berücksichtigt

Dass die Einkommensverhältnisse berücksichtigt werden, sei sachlich gerechtfertigt mit dem Ziel, Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen beim Erwerb von Wohneigentum zu unterstützen. aber auch hier dürften Bewerber mit einem hohen Einkommen nicht übermäßig benachteiligt werden. Die Bauplätze stünden voraussichtlich erst in zwei Jahren zur Bebauung an, sagte Hutter. Damit seien die derzeitigen Einkommensverhältnisse nur eingeschränkt aussagekräftig, gab er zu bedenken. Damit bestünden beim vorliegenden Entwurf noch offene Fragen und Abstimmungsbedarfe. Deshalb sei erforderlich, dass der Stadtrat den Entwurf prüfe, ergänze und überarbeite, bevor eine Beschlussfassung erfolgen könne. Der Bürgermeister meinte, dass noch Zeit bis zum Herbst bestehe und Anfang 2027 man an die Vergabe gehen könne.

Der Stadtrat beschloss einstimmig den vorgelegten Entwurf für Bauplätze zur Kenntnis zu nehmen und die weitere Ausarbeitung an den Bauausschuss zu verweisen. Dann soll eine Vorbesprechung mit den Fraktionssprechern stattfinden, bevor der Antrag in der Junisitzung im Stadtrat besprochen wird.