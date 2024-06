Endlich geschafft. Das mag so mancher Bauwillige denken, der seit Jahren darauf wartet, dass es mit dem Baugebiet Südhang vorangeht. Gebaut werden kann dennoch noch nicht.

Wenn der Bebauungsplan „Südhang - 1. Bauabschnitt“ im Amtsblatt der Ortsgemeinde Rülzheim veröffentlicht ist, dann ist er amtlich. Dann können weitere Planungen und letztlich die notwendigen Ausschreibungen folgen. Das sagte Bauamtsleiter Sascha Schäffner am Ende einer etwas zähen Gemeinderatssitzung, bei der Eingaben einzelner Bürger und Behörden alle einzeln abgewogen, also abgearbeitet wurden. Und „Lösungen gefunden wurden“, wie der Erste Beigeordnete Michael Braun in Vertretung von Ortsbürgermeister Reiner Hör (beide Aktive Bürger) ergänzte.

Im Grunde sind in dem nun beschlossenen Baugebiet in der Regel zweigeschossige Gebäude zulässig, die unter bestimmten Umständen – wenn also das Erdgeschoss mindestens einen Meter tief im Erdboden liegt oder es ein sogenanntes Staffelgeschoss gibt – bis zu drei Geschosse zulässig. Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäuser sollen mit Reihenhäusern und Doppelhaushälften das Wohngebiet bestimmen. Einige Mehrfamilienhäuser sind ebenfalls vorgesehen. Alle Grundstücke werden über Ringstraßen erschlossen, es gibt keine Stichstraßen.

Um die Bewohner des künftigen Baugebietes vor Lärm zu schützen, wird es eine mindestens 3,50 Meter hohe Lärmschutzwand geben. Diese war ebenso Voraussetzung für eine Genehmigung, wie die Verkehrsanbindung. Letztere wurde nach Angaben des Planungsbüros Piske und von Sascha Schäffner mit dem Landesbetrieb Mobilität und der Deutschen Bahn abgesprochen. Der für die Zufahrt notwendige Kreisverkehr wird etwa 70 Meter vom Bahnübergang entfernt liegen und auch einen Abzweig für eine parallele Straße entlang der Bahnlinie haben. Mit der soll der Durchgangsverkehr, der Richtung Norden möchte, von der Bahnhofstraße weggenommen werden. Zwar werde die Straße jetzt schon geplant, doch für den ersten Teilabschnitt sei sie nicht notwendig. Wichtiger ist dem LBM, dass der Engpass an der Kreuzung Bahnhofstraße, L540, Am Gaswerk entschärft wird.

Schäffner gab auch einen groben Überblick, wie es mit dem Baugebiet nun weitergeht. Nachdem sämtliche Beschlüsse mehrheitlich bei Enthaltung oder Gegenstimmen der drei Mitglieder der Grünen-Fraktion gefasst wurden und der Bebauungsplan rechtskräftig ist, werden bis nach der Sommerpause, weitere Planungen vorangetrieben. Im „September könnte der neue Gemeinderat dann erste Entscheidungen treffen“, so Schäffner. Im Winter könnten Ausschreibungen erfolgen, so dass im Frühjahr 2025 mit der Erschließung begonnen werden kann. Die bei der Größe des Baugebietes „bis zu eineinhalb Jahre dauern könnte“. Mit dem Bau der ersten Häuser rechnet Schäffner Ende 2026.

Begonnen haben die Planungen für dieses Neubaugebiet vor etwa sieben Jahren. Viele Gutachten wurden notwendig, damit es genehmigungsreif wurde, und auch Diskussionen mit Natur- und Umweltschutzverbänden. Letztlich wurden tragfähige Lösungen gefunden, damit Bauwillige aus der Verbandsgemeinde dies auch tun können.