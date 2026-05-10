Das Neubaugebiet Im Kirschgarten ist inzwischen offiziell zur Bebauung freigegeben worden. Auf einer Gesamtfläche von 3,3 Hektar sei dort ein „wunderschönes Neubaugebiet“ entstanden, freut sich Ortsbürgermeister Stefan Moschko. Rund 80 Prozent der 52 Bauplätze wurden zwischenzeitlich veräußert.

Viele Baudamen und auch Bauherren konnten zur Feierstunde begrüßt werden, ihnen gegenüber formulierte der Ortschef zwei Wünsche: Ein gutes Gelingen ihrer Bauvorhaben und auch ihr persönliches Engagement im dörflichen Leben. „Wer Winden nicht kennt, der hat nicht gelebt“, mit dieser euphorischen Bemerkung rückte Moschko sein Heimatdorf wieder einmal ins „angemessene Licht“.

Der Bürgermeister hob vor allem die Nähe des Neubaugebietes zum Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Winden hervor. Zuvor hatte er allen beteiligten Firmen für deren Engagement gedankt, ebenso wie Bürgermeister Mike Schönlaub von der Verbandsgemeinde Kandel. Vor allem die große Herausforderung des Starkregenschutzes habe man hervorragend gemeistert. Laut Schönlaub sei der hierfür geschaffene Damm außerhalb der Gegend direkt am Rhein der wohl größte in der ganzen Umgebung. Verwaltung, Werke und Ortsgemeinde hätten gut zusammengearbeitet. Nach wie vor weisen große Tafeln an den Ortseingängen darauf hin, dass Winden wächst und die freien Bauplätze zum Preis von 370 Euro pro Quadratmeter zu erwerben sind.