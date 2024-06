Das Hochwasser an Pfingsten ist für Hagenbach einigermaßen glimpflich ausgegangen. Sorgen bereitet der Bürgerinitiative Hagenbach aber der Blick in die Zukunft. Welche Folgen hätte ein solches Hochwasserereignis, wenn das geplante Neubaugebiet Nord V bereits umgesetzt wäre? Das Entwässerungskonzept für das Neubaugebiet hält die BI für nicht ausreichend.

„Die Unwetterereignisse vom Pfingstwochenende haben gezeigt, welche Gefahren von Starkregen und Hochwasser ausgehen und liefern einen bitteren Vorgeschmack auf die möglichen Folgen des Klimawandels. Für ihr Neubaugebiet Nord V plant die Stadt Hagenbach eine Entwässerungsanlage für das Regenwasser auf der Grundlage eines 20-jährigen Niederschlags. Einem Niederschlagsereignis also, das statistisch 1 Mal innerhalb von 20 Jahren vorkommt. Man fragt sich unweigerlich: Was wären die Folgen, wäre Nord V schon bebaut?“, schreibt die BI in einer Stellungnahme. Zu den Zielen und Aufgaben der BI gehören unter anderem die Hilfe gegen zerstörende Umwelteingriffe, Unterstützung von Maßnahmen zur Erhaltung der Natur und des heimatlichen Lebensraums, die Sicherung des Wohnumfeldes und der Naherholungszonen um Hagenbach sowie der Schutz der Gesundheit und der Lebensqualität der Bürger.

Mit Nord V entstehe eine versiegelte Fläche von rund 36.500 Quadratmeter, von der das Regenwasser abgeleitet werden müsse. Bei einem Jahrhundertereignis wie am Pfingstwochenende mit Regen bis zu 120 Liter pro Quadratmeter, ergäben sich rund 4000 Kubikmeter abzuführendes Regenwasser, rechnet die BI vor. Davon könnten 1665 Kubikmeter – dies entspreche dem maximalen Speichervolumen der geplanten Entwässerungsanlage – für 24 Stunden verzögert zurückgehalten werden. Die verbleibenden rund 2350 Kubikmeter würden unverzüglich in den Wiebelsbach und den Kehlgraben eingeleitet.

Hohe Gefahr auch für andere Wohngebiete

Ob aber der Wiebelsbach, der mit seinen Zusammenflüssen aus Wolfsquelle, Dümmelwiesengraben und Seegraben kurz vor Wörth in den Heilbach mündet, überhaupt in der Lage sei, bei Starkregen die zusätzlichen Wassermengen aus dem Neubaugebiet aufzunehmen, sei nicht geprüft, so die BI in ihrer Mitteilung. „Damit entstehen hohe Gefährdungen nicht nur für Nord V und die angrenzende Wohnbebauung Nord III, sondern nach unserer Meinung auch in Richtung Wörth.“

Wegen der Wassermassen aus dem Bienwald musste der Überlauf des Rückstaubeckens am Wiebelsbach zusätzlich mit Sandsäcken angestaut werden. Dies hatte für eine temporäre Entlastung in Hagenbach und Wörth gesorgt. „Aber auch der Seegraben war aufgrund des Rückstaus randvoll und an vielen Stellen über die Ufer getreten. Die Auswirkungen bekamen direkt die Anwohner zu spüren, die entlang des Seegrabens ihr Zuhause haben“, so die BI weiter.

Nur dank der mutigen Entscheidung des Betriebsleiters des Entwässerungsverbands Obere Rheinniederung und des Einsatzes von Hunderten von Helfern, vor allem vom THW und den Feuerwehren, aber auch von und vielen Freiwilligen, die tagelang und rund um die Uhr im Einsatz waren, habe eine weitgehende Evakuierung von Altwörth verhindert werden. „Wäre bei diesem Szenario Nord V schon bebaut gewesen, hätte nach unserer Meinung eine Evakuierung von Altwörth erforderlich werden können. Glücklicherweise gab es kein zeitgleiches Rheinhochwasser, sonst wäre es möglicherweise sogar zu massiven Überschwemmungen in Hagenbach und Wörth gekommen.“

Konzept an reale Gefahrensituation anpassen

Bereits vor Jahren habe die BI auf die Hochwasserproblematik hingewiesen. „Bis heute gibt es in Hagenbach kein Vorsorgekonzept gegen Starkregen und Hochwasser unter Einbeziehung der Bürger, der Feuerwehr und weiterer Hilfs- und Rettungsorganisationen“, beklagt die BI. Viele Bewohner hätten noch frühere Hochwasser in Erinnerung, zuletzt auch die Überschwemmung der Friedenstraße im Jahr 2018. Eine Auftaktveranstaltung 2019 mit Projektvorstellung eines Vorsorgekonzepts durch ein Ingenieurbüro sei seitdem wieder eingeschlafen, kritisiert die BI.

„Natürlich sieht auch die BI den Bedarf an Wohnungen und möchte sicheren Wohnraum in Hagenbach schaffen. Es geht aber auch darum, die Sorgen und Ängste der Anwohner ernst zu nehmen. Es darf nicht sein, dass mit Nord V zusätzliche Gefahren für die Gesundheit, Leib und Leben verbunden sind und Nord V zu weiteren Risiken für die Grundstücke und das Hab und Gut der Anwohner in Hagenbach und Wörth führen, wie es das Pfingstwochenende gezeigt hat“, schriebt die BI in ihrer Stellungnahme. In den vergangenen 5 Jahren habe die Stadt kein einziges Mal das Gespräch mit den Einwohnern im Norden Hagenbachs gesucht. „Bürgernähe, Offenheit und Transparenz sehen anders aus!“ Die BI hofft, dass die Stadt Hagenbach das Entwässerungskonzept für ihr Neubaugebiet noch einmal überarbeitet und der realen Gefahrensituation und dem Klimawandel anpasst.