Freigegeben werden konnte jetzt der größte Teil des Neubaugebietes „Im Kirschgarten“. Nun können die Grundstückseigentümer mit den Planungen beginnen.

Auch durch juristische Abklärungen und wegen erforderlicher Vorkehrungen gegen Starkregen im Vorfeld der Erschließung wurden die Planungen erheblich verzögert, sagt Ortsbürgermeister Stefan Moschko (CDU). Die abschließenden Vermessungsarbeiten an der öffentlichen Wasserversorgung und Infrastruktur seien derzeit zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, doch wolle man den Grundstücksbesitzern die Gelegenheit geben, auch eigenständige Vermessungen durch Planungs- und Architekturbüros vornehmen zu lassen.

Insgesamt werden „Im Kirschgarten“ 52 Bauplätze zum Preis von 370 Euro je Quadratmeter angeboten. Alle Grundstücke wurden zunächst von der Ortsgemeinde aufgekauft und nach einem Punktesystem vergeben. Wegen der zeitlichen Verzögerungen der Erschließung und der allgemeinen Teuerung im Baubereich wurden dann aber viele Plätze zurückgegeben, die von der Ortsgemeinde zwischenzeitlich frei verkauft werden. Winden will schließlich wachsen, wie große Plakate an den Ortseingängen verkünden.