Die Voraussetzungen für eine Flächennutzungsplanänderung in Ottersheim sind geschaffen. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) hat ein gefordertes Zielabweichungsverfahren für eine neue Wohnbaufläche zugelassen.

Im Entwurf der 10. Teiländerung des Flächennutzungsplans ist die Ausweisung einer 2,6 Hektar großen Wohnbaufläche am westlichen Siedlungsrand von Ottersheim vorgesehen. Laut Regionalplan befindet sich diese Fläche jedoch in einer Grünzäsur und in einem Vorranggebiet für die Landwirtschaft. Diese Ausweisungen dienen dem Freiraumschutz sowie der Sicherung der landwirtschaftlichen Bodennutzung und sind grundsätzlich von Bebauung freizuhalten.

Im Zielabweichungsverfahren hat die SGD Süd den Verband Region Rhein-Neckar, die Obere Naturschutzbehörde und die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz gehört. Im Entwurf für die 1. Änderung des Regionalplans sind für den westlichen Siedlungsrand von Ottersheim die regionalplanerischen Restriktionen zugunsten der Entwicklung weiterer Wohnbauflächen bereits zurückgenommen worden. In den fachlichen Stellungnahmen wurden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Planung vorgetragen. Aus diesen Gründen war die Zulassung von Zielabweichungen möglich. Dadurch kann der Ottersheimer Flächennutzungsplan zugunsten des neuen Wohnbaugebietes abgeändert werden.