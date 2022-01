Teilrodungen von Gehölzen zur Vorbereitung der Erschließung des Neubaugebiets „Im Brühl“ kündigt die Gemeinde Leimersheim an. Voraussichtlich Ende Januar oder Anfang Februar soll ein Teil der auf den Flächen der Ortsgemeinde befindlichen Gehölze gerodet werden. Die Rodungen fänden in diesem Abschnitt ausschließlich an Stellen statt, an denen Straßen oder Entwässerungsanlagen vorgesehen sind, heißt es in einer Mitteilung. Teilweise befinden bewachsene Flächen in Besitz von Privateigentümern, von denen einige bereits jetzt die entsprechenden Rodungen auf ihren Grundstücken vornehmen.

Man habe auch immer die ökologische Komponente im Blick, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher würden zunächst nur die Gehölze entfernt, die auf Flächen wachsen, die für Straßen oder Entwässerungsanlagen benötigt werden. „Zudem wird es entsprechende freiwillige Ersatzpflanzungen an anderer Stelle geben“, kündigt Ortsbürgermeister Matthias Schardt an.